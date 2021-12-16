首批206伙價單售價由778.6萬元至2367.7萬元，價單呎價由20438元至25434元，發展商提供最高12%折扣，折實售價685.16萬元至2083.57萬元，折實呎價由17986元至22382元。

入場單位為第1座6樓F室，實用面積325方呎，1房間隔，折實售685.16萬元，折實呎價21082元；至於呎價最低單位則為第2座6樓C室，實用面積1036方呎，屬4房雙套間隔，折實售1863.31萬元，折實呎價17986元。

新地代理總經理陳漢麟指，首張價單提供3種付款辦法，包括45天即供付款、270天即供付款及建築期付款，另設「King’s Key」等換樓按揭方式，方便換樓買家。

參考元朗站一帶YOHO 系列新盤現時二手成交呎價介乎1.7萬至1.8萬元水平，即是次折實均呎較區內二手呎價逾一成。

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