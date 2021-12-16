雋薈全盤只提供開放式戶，示範單位共有3個，其中18樓A室，實用面積228方呎，起居室長約4.5米、闊約2.5米。設計師在單位中間設一道趟門，令整個單位變成1房格局。外連二合為一露台及工作平台，面積分別22及16方呎，闊約1.2米，並以趟摺門分隔。為善用露台，設計師將洗衣機放於露台，減少佔用室內空間。

單位採開放式廚房設計，開放式廚房附設電磁爐、雪櫃等基本家電，亦藏有不少收納空間，包括內藏一條小鐵梯方便住戶取用物件。

另浴室設有淋浴間，並附有大窗戶，採光度充足。浴室窗戶選用霧化玻璃，住戶洗澡時可以將玻璃變霧化，保障私隱。

至於連裝修經改動示範單位可見，單位採用日系設計，起居室以柔和淡黃色為主調，入門即到客廳區，放置一張搶眼的黃色沙發。為分開廳區及廚房區域，設計師在客廳位置做一個小地台。至於睡房區及客廳區中間的趟門拆去，改用層架代替，上面放置藝術飾品。全屋最大亮點，是露台及工作平台位置變身為日式風呂，令人有置身日本溫泉酒店的感覺。

另一個示範單位28樓F室為設計藍本，同樣屬開放式間隔，實用面積193方呎，起居室長約3.9米、闊約2.4米，同樣二合一露台及工作平台，可以留意，露台及工作平台長、闊均約2米，與起居室大小幾乎相同。

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