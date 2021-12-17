CCL按周跌0.88% 9周最大跌幅
文章日期：2021年12月17日 16:35
具體反映12月6日至12日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報186.10點，按周跌0.88%，跌幅為9周最大；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.60點，按周跌0.50%；CCL(中小型單位)報186.45點，按周跌0.56%；CCL(大型單位)報184.25點，按周跌2.55%，跌幅16周最大。
四大指數齊跌兩周 累跌1.19%
CCL四大整體指數齊跌2周，CCL累跌1.19%，CCL Mass累跌0.80%，CCL(中小型單位)累跌0.92%，CCL(大型單位)累跌2.61%；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，受到新冠變種病毒及美國聯儲局提早完成縮減買債的消息打擊，預計短期樓價於高位反覆，上下波動卻可能擴大。
新界西樓價見13周新低
他續指，香港出現新變種病毒，市場憂慮社區傳播，影響樓價回軟。四區指數中，新界西樓價顯著下跌，新界西CCL Mass最新報173.41點，為13周新低，按周跌1.94%，跌幅10周最大，連跌2周共3.09%；新界東CCL Mass報200.14點，按周跌0.03%，連跌2周共0.98%；港島CCL Mass報192.56點，按周跌0.52%；九龍CCL Mass報182.61點，按周升0.35%。至於美國聯儲局早前宣佈由明年1月起，縮減買債規模至每月300億美元，對本港樓市的影響將於1月上旬公佈的CCL開始反映。
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