其中劈價幅度最勁的21樓06室，實用面積794方呎連350方呎平台和722方呎天台，去年7月價單定價1905.9萬元（實呎2.4萬元），提供最高22%直減折扣，即折實價1486.6萬元（折實呎價1.87萬元）；上周價單定價修訂為998萬元（實呎1.25萬元），但不提供任何折扣、即實質劈價33%，市場消息指已經售出，此單位屬項目最大一款單位。

至於21樓01室，屬實用面積673方呎連322方呎平台、632方呎天台，上周經修訂後的價錢為998萬元(實呎1.48萬元)，相對去年折實價1273.8萬元(實呎1.89萬元)，實質減幅22%，為是次減幅第二高單位。

菁雋成為近年市場矚目新盤，最大「亮點」是項目最細單位實用面積僅128方呎，相信是近年全港最的骰新盤單位，因而成市場熱話。

以上述794方呎特色戶而言，面積約等同項目6伙實用面積128方呎單位。