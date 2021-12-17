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CAINE HILL收逾600票 超額11倍

文章日期：2021年12月17日 20:34

恒地（0012）明日以折實均呎28780元、首輪開售50伙的港島半山堅道CAINE HILL，市場消息指，自剛過去周日(12日)收票起、至今晚7時，累計收票逾600張，超額認購11倍。

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