CAINE HILL涉及50伙，包括13伙開放式及37伙1房戶，實用面積190至285方呎，定價554.9萬至954.8萬元，實呎27,245元至34,345元。維持150天成交最高3%樓價折扣，折實價538.253萬至926.156萬元，折實實呎26,428元至33,315元。

周四次輪推售28伙

入場單位是5樓F室，實用190方呎開放式，折實價538.253萬，折實實呎28,329元。呎價最低為5樓E室，實用277方呎1房，折實價732.059萬，折實實呎26,428元。售價及呎價最高則位於28樓B室，實用278方呎1房，折實價926.156萬，折實實呎33,315元。

對比新舊價單，1號價單的20樓B室，實用278方呎1房戶，折實價852.436萬元，折實實呎30,663元。新價單樓上一層的21樓B室，面積相同，折實價872.8萬，折實實呎31,396元，兩者價相差2.4%，扣除0.8%樓層差價，實際加價近2%。

另外，發展商即日推出新銷售安排，本周四（23日）開售28伙，包括8伙開放式及20伙1房，折實價555.034萬至926.156萬，折實實呎26428元至33315元，折實總值逾2.09億元。