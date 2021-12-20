美聯首席分析師劉嘉輝表示，今年發展商加快推盤，綜合市場資訊，銷售量料由去年錄約1.44萬伙，增約兩成至今年預測的1.73萬伙；全年銷售金額有望錄約2,260億元，按年升約4成，創4年高位。

至於今年二手住宅買賣註冊，宗數和所涉金額齊升，據美聯研究數據綜合土地註冊處資料，今年二手住宅註冊量將錄6萬宗，較去年錄得的4.69萬宗增近28%，為9年最高；至於註冊金額則估計錄得約5,200億元，升近38%，創24年新高紀錄。

劉續稱，其中600萬元或以下二手住宅註冊，本年至今(截至12月16日)錄得23,913宗，較去年全年升逾15%；至於2019年《施政報告》中宣佈放寬按揭保險措施，最為受惠的逾600萬元至1,000萬元住宅類別，今年交投表現進一步向好，期內錄得約24,735宗成交，按年升幅逾26%，而宗數更是首次超越600萬元或以下。

至於今年逾1,000萬至5,000萬元、以及逾5,000萬元豪宅類別，交投亦活躍，期內逾1,000萬至5,000萬元二手註冊錄得9,567宗，較去年全年的6,387宗升約5成。

至於逾5,000萬元豪宅亦錄得357宗註冊，相比去年全年的243宗升近47%。上述兩類物業的買賣註冊量升幅，均跑贏大市，反映樓市換樓鏈重啟，同時或有買家偷步於中港恢復全面通關前入市。