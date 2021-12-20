美聯料明年樓價升10% 新盤銷情料創一手新例後新高
文章日期：2021年12月20日 15:04
即將踏入2022年之際，美聯物業回顧2021年本港樓市表現；美聯住宅部行政總裁布少明指，2021年樓價於8月曾一度升至歷史新高，其後於高位爭持，而本年迄今仍升近6%。布表示，預期疫情持續受控，加上中港有望恢復通關，配合大灣區及「北部都會區」等概念，料明年新盤銷售數量和涉及金額，有望同創自2013年一手住宅銷售條例生效以來新高(現紀錄於2019年錄得，涉約1.86萬宗)；而二手交投亦持續暢旺，註冊金額有望創25年最高。至於樓價，估計明年全年將升5%至10%，再創歷史高位。
美聯首席分析師劉嘉輝表示，今年發展商加快推盤，綜合市場資訊，銷售量料由去年錄約1.44萬伙，增約兩成至今年預測的1.73萬伙；全年銷售金額有望錄約2,260億元，按年升約4成，創4年高位。
至於今年二手住宅買賣註冊，宗數和所涉金額齊升，據美聯研究數據綜合土地註冊處資料，今年二手住宅註冊量將錄6萬宗，較去年錄得的4.69萬宗增近28%，為9年最高；至於註冊金額則估計錄得約5,200億元，升近38%，創24年新高紀錄。
劉續稱，其中600萬元或以下二手住宅註冊，本年至今(截至12月16日)錄得23,913宗，較去年全年升逾15%；至於2019年《施政報告》中宣佈放寬按揭保險措施，最為受惠的逾600萬元至1,000萬元住宅類別，今年交投表現進一步向好，期內錄得約24,735宗成交，按年升幅逾26%，而宗數更是首次超越600萬元或以下。
至於今年逾1,000萬至5,000萬元、以及逾5,000萬元豪宅類別，交投亦活躍，期內逾1,000萬至5,000萬元二手註冊錄得9,567宗，較去年全年的6,387宗升約5成。
至於逾5,000萬元豪宅亦錄得357宗註冊，相比去年全年的243宗升近47%。上述兩類物業的買賣註冊量升幅，均跑贏大市，反映樓市換樓鏈重啟，同時或有買家偷步於中港恢復全面通關前入市。