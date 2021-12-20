據本報統計，在上述124宗取消交易個案，有57宗取消交易的買家是採用180日現金付款辦法，佔比約46%，相信是與12月「上會期」臨近有關。至於第2款買家採用最多的付款方式，為優越建築期付款(買家於210日內先付樓價10%、其餘90%樓價於物業入伙時上會)，有31宗取消交易的買家採用，佔比約25%；第3款買家最多採用的付款方法，為建築期付款(買家於30日內先付樓價10%、其餘90%樓價於物業入伙時上會)，有30宗取消交易的買家採用，佔比約24%。

至於上述124宗取消交易個案中，3房單位佔最多涉42個、佔比為34%；其次為2房單位涉38個、佔比為31%；而4房、1房單位分別佔26個、18個，佔比分別為21%和14%。