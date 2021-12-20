話你知: 柏傲莊III累錄124宗取消交易 涉資近21億
文章日期：2021年12月20日 19:00
今年7月，新世界（0017）因爆出建築質量問題而須拆卸的大圍站柏傲莊III兩幢住宅，近半年來均有買家「棄船」取消交易離場；據成交紀錄冊顯示，柏傲莊III自8月中首錄3宗取消交易迄今，已經累積錄得約124宗同類取消交易個案、佔項目已售單位總數約845伙近15%，涉銷售總值直撲21億元；其中單計12月，錄得22宗同類取消交易個案，最新一宗為第8A座36樓E室、屬實用310方呎1房戶，成交價821.7萬元，買家採建築期付款，於12月16日取消交易。新世界早前曾指，集團與港鐵已取得共識，現階段不會對短期內需要上會的買家殺訂及罰息。
據本報統計，在上述124宗取消交易個案，有57宗取消交易的買家是採用180日現金付款辦法，佔比約46%，相信是與12月「上會期」臨近有關。至於第2款買家採用最多的付款方式，為優越建築期付款(買家於210日內先付樓價10%、其餘90%樓價於物業入伙時上會)，有31宗取消交易的買家採用，佔比約25%；第3款買家最多採用的付款方法，為建築期付款(買家於30日內先付樓價10%、其餘90%樓價於物業入伙時上會)，有30宗取消交易的買家採用，佔比約24%。
至於上述124宗取消交易個案中，3房單位佔最多涉42個、佔比為34%；其次為2房單位涉38個、佔比為31%；而4房、1房單位分別佔26個、18個，佔比分別為21%和14%。
按揭計算機