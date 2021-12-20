二手方面，預測全年二手私人住宅買賣登記錄約53,000宗，創9年新高，較2020年升28%。2021年，億元二手住宅登記同樣創歷史新高，錄89宗。今年二手私人住宅買賣登記成交金額料達4800億元，創97年後24年新高。陳永傑又預料，今年全年私人住宅成交登記宗數達70,500宗，較去年增25%，創9年新高，成交金額料達7230億元，創歷史新高。

預計明年上半年CCL上望200點

樓價方面，CCL全年升逾5%。八大指數中，以新界西CCL 升幅最為凌厲，全年錄得升幅達8.8%。至於上車盤集中的新界東及新界西，樓價升幅分別5.2%及8.8%，而大型屋苑指數CCL_MASS亦升5.2%。

展望明年，陳永傑預料上半年私宅樓價升幅逾6%，料CCL可上望200點，全年料樓價可升10%，達206.5點。陳又指，料來年一手成交有望達20,000宗，成交金額有望突破2800億元。二手成交料可達56000宗，創10年新高，成交金額可望達5500億元。

另外，中原金融推出「匙盤智安心」。中原金融聯席董事王正賢表示，「匙盤智安心」針對經由中原地產獨家放盤期間，由代理所引致的物業損毀及意外的風險保障，放盤物業必須無人居住，以及業主須將鎖匙或密碼給予中原地產。傢俬、家居用品、電器等，每件最高賠償5萬元，總數不超過10萬元。