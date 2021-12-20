此外，擬議增加的反彈錘敲測試須在完成每次澆注混凝土工序後的第七天進行，並涵蓋不同主要混凝土結構構件，包括支柱、承力牆、轉換層板、轉換橫樑等，以能更早檢查位於關鍵位置的結構構件的混凝土強度。相關的註冊建築專業人士須備存有關紀錄供屋宇署審查之用，如發現混凝土的強度或品質有欠妥之處，須主動通知屋宇署及於確認事故後14天內向屋宇署提交報告。

有關上述新措施的執行細節，屋宇署正草擬相關作業備考，目標是於明年第一季實施。

此外，屋宇署亦正積極考慮引入嵌入式傳感器，容許業界以此作為遵從額外的反彈錘敲測試規定的替代方案。傳感器透過實時量度混凝土的溫度變化，推算混凝土的強度。有關技術正於一些私人建築及工務工程項目中試用，視乎有關經驗及數據，屋宇署擬於明年初與業界進一步探討該技術並提供詳細指引。