益兆控股副總裁林浩表示，首推單位實用面積152至228方呎，提供180天即供、及建築期付款，前者提供最高10%直減折扣，折實價338.8萬至595.7萬元，折實實呎21881至26956元，折實均呎24179元。

林形容開價為「都會生活價」，價錢參考同區新盤及二手近期價錢。至於建築期付款，最高折扣為6%，即與即供相差4個百分點。

翻查資料，同區新盤包括煙廠街千望、及山東街ONE SOHO，今年4月分別開價，首批折實均呎約2.1及2.2萬元，意味是次雋薈開價高逾1成。

雋薈是次入場單位是5樓D室，實用152方呎開放式戶，折實價338.8萬，折實實呎22289元。

另呎價最低是5樓F室，實用193方呎開放式戶，折實價422.3萬，折實實呎21881元。

整批單位定價計市值約3億元。

俊和地產發展總經理陳健強表示，雋薈今日起收票，視乎參觀情況，短期加推並落實推售日期。陳續指，雖然項目未有提供發展商按揭，但首批大部份單位折實價都在400萬元以下，相信可以在坊間銀行承造8至9成按揭。