雋薈首批70伙折實均呎2.4萬 高同區新盤一成
文章日期：2021年12月22日 14:15
旺角豉油街最新登場的迷你單幢新盤，全幢只提供開放式戶、被形容為「旺角龍床盤」的雋薈，由益兆及俊和合作發展，樓花期長約27個月，今日公布首批70伙價錢，整批折實均呎24179元，較同區新盤高約一成，其中152方呎單位折實入場費338.8萬元，全部單位折實價均低於600萬元。
益兆控股副總裁林浩表示，首推單位實用面積152至228方呎，提供180天即供、及建築期付款，前者提供最高10%直減折扣，折實價338.8萬至595.7萬元，折實實呎21881至26956元，折實均呎24179元。
林形容開價為「都會生活價」，價錢參考同區新盤及二手近期價錢。至於建築期付款，最高折扣為6%，即與即供相差4個百分點。
翻查資料，同區新盤包括煙廠街千望、及山東街ONE SOHO，今年4月分別開價，首批折實均呎約2.1及2.2萬元，意味是次雋薈開價高逾1成。
雋薈是次入場單位是5樓D室，實用152方呎開放式戶，折實價338.8萬，折實實呎22289元。
另呎價最低是5樓F室，實用193方呎開放式戶，折實價422.3萬，折實實呎21881元。
整批單位定價計市值約3億元。
俊和地產發展總經理陳健強表示，雋薈今日起收票，視乎參觀情況，短期加推並落實推售日期。陳續指，雖然項目未有提供發展商按揭，但首批大部份單位折實價都在400萬元以下，相信可以在坊間銀行承造8至9成按揭。
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