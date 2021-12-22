黃光耀續指，MONACO MARINE有望年底前取得預售批文，最快明年1月推售，定價將參考同系MONACO ONE，惟考慮到MONACO MARINE座向及景觀較佳，料價錢將較MONACO ONE 高約一成。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈補充，MONACO MARINE的住戶將與MONACO ONE的住戶共用會所，會所室內佔地37,000 方呎，連同戶外錄化空間則共佔67,000方呎；另外，MONACO MARINE低座亦將設4大主題活動空間。

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