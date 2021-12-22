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會德豐啟德MONACO MARINE 價錢料較MONACO ONE高一成

文章日期：2021年12月22日 16:08

發展商積極為明年新盤銷售部署作準備。會德豐旗下啟德沐泰街10號MONACO ONE發展項目第2期，正式命名為MONACO MARINE；會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE 由2座高座、4座低座大廈，合共提供559伙單位，標準戶實用約320至710方呎，涵蓋1房至3房戶型，主打2、3房單位，另設特色戶。資料顯示，項目預計落成日期為2023年3月，即樓花期約15個月。

黃光耀續指，MONACO MARINE有望年底前取得預售批文，最快明年1月推售，定價將參考同系MONACO ONE，惟考慮到MONACO MARINE座向及景觀較佳，料價錢將較MONACO ONE 高約一成。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈補充，MONACO MARINE的住戶將與MONACO ONE的住戶共用會所，會所室內佔地37,000 方呎，連同戶外錄化空間則共佔67,000方呎；另外，MONACO MARINE低座亦將設4大主題活動空間。

 

 

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