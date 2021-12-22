柏傲莊I部分混凝土不達標 兩買家改用建築期付款
文章日期：2021年12月22日 16:19
屋宇署本周一（20日）公布新世界（0017）大圍站柏傲莊I、柏傲莊II，即第2至7座的混凝土強度額外測試，結果發現柏傲莊I 有約5%混凝土強度低於標準，有數個單位需要進行加固工程；據項目成交紀錄冊顯示，有兩個單位的買家，將成交價更改為建築期付款，即至入伙收樓時付清樓價，是自周一公佈結果後，首度有該盤買家更改成交付款細節。
一手成交紀錄冊顯示，當中被指個別混凝土強度低於標準的柏傲莊I，有2名買家更改為建築期付款。包括2B座17樓C室，實用面積523方呎，2房間隔，去年10月底選用建期付款，以1027.5萬元購入單位，實呎19,646元；及後在今年10月中改用420天付款，樓價改為1002.9萬元，實呎19,176元。最新在昨日（21日），將成交再次改為建築期付款。
另外2B座51樓B室，實用663方呎3房套，去年底以建期付款1492.3萬元沽，實呎22,508元，同樣今年10月改為420天付款，樓價改為1466萬元，實呎22,112元。最新在昨日改回建期付款。至於未有發現建築不達標的柏傲莊II期，亦有買家改用建築期付款。
資料顯示，柏傲莊I的關鍵日期為2022年9月，即樓花期長約9個月。
事實上，根據發展商早前所指，柏傲莊I有數個單位受影響，需進行加固工程，亦會與個別受影響買家接洽，以商討後續安排，惟由於相關跟進工程較簡單，初步相信不會向相關買家作賠償。
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