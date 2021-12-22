一手成交紀錄冊顯示，當中被指個別混凝土強度低於標準的柏傲莊I，有2名買家更改為建築期付款。包括2B座17樓C室，實用面積523方呎，2房間隔，去年10月底選用建期付款，以1027.5萬元購入單位，實呎19,646元；及後在今年10月中改用420天付款，樓價改為1002.9萬元，實呎19,176元。最新在昨日（21日），將成交再次改為建築期付款。

另外2B座51樓B室，實用663方呎3房套，去年底以建期付款1492.3萬元沽，實呎22,508元，同樣今年10月改為420天付款，樓價改為1466萬元，實呎22,112元。最新在昨日改回建期付款。至於未有發現建築不達標的柏傲莊II期，亦有買家改用建築期付款。

資料顯示，柏傲莊I的關鍵日期為2022年9月，即樓花期長約9個月。

事實上，根據發展商早前所指，柏傲莊I有數個單位受影響，需進行加固工程，亦會與個別受影響買家接洽，以商討後續安排，惟由於相關跟進工程較簡單，初步相信不會向相關買家作賠償。