The YOHO Hub加推109伙均價2.18萬 Boxing Day首輪賣325伙
文章日期：2021年12月22日 18:17
新地（0016）元朗站上蓋焦點新盤The YOHO Hub，為今年底開售的最大型新盤；新地今日再加推109伙應市，折實均呎調升至21,799元，比上周四（16日）首批206伙折實均呎19,899元，高出9.5%。落實本周日（26日）、即聖誕節翌日首輪開售325伙。新地副董事總經理雷霆表示，The YOHO Hub 自上周對外開放示範單位以來，市場反應熱烈，因而敲定周日進行首輪推售、涉325伙。
雷霆認為，2021年本港新盤表現暢旺，雖然第3季出現短暫「回氣」現象，但年底樓市表現再度活躍，相信本年全年一手成交量有機會超過1.7萬宗，按年上升約兩成。另隨著本港疫情受控、中港通關在即及經濟復甦，相信明年一手成交量有機會突破1.8萬宗，料創歷年新高。
新地代理總經理陳漢麟補充，The YOHO Hub加推價單第3號共涉109伙，涵蓋1房至4房單位，折實均呎21,799元(折實實呎19,481至23,551元)，主要為高層及景觀較優質單位，基本屬原價加推；入場價單位是1座36樓F室，實用面積325方呎1房間隔，以45日付款計劃計算，折實價為747.2萬元。
以價單定價計，今批單位市值逾14億元。
項目即日公布銷售安排第1號，周日開售共設兩個時段發售單位，A組買家須購入1至3伙單位（包括最少1伙指定單位），B組買家可購入1至2伙單位，並於周六（25日）下午1時截止接收購樓意向登記，並於當日進行抽籤。
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