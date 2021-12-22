雷霆認為，2021年本港新盤表現暢旺，雖然第3季出現短暫「回氣」現象，但年底樓市表現再度活躍，相信本年全年一手成交量有機會超過1.7萬宗，按年上升約兩成。另隨著本港疫情受控、中港通關在即及經濟復甦，相信明年一手成交量有機會突破1.8萬宗，料創歷年新高。

新地代理總經理陳漢麟補充，The YOHO Hub加推價單第3號共涉109伙，涵蓋1房至4房單位，折實均呎21,799元(折實實呎19,481至23,551元)，主要為高層及景觀較優質單位，基本屬原價加推；入場價單位是1座36樓F室，實用面積325方呎1房間隔，以45日付款計劃計算，折實價為747.2萬元。

以價單定價計，今批單位市值逾14億元。

項目即日公布銷售安排第1號，周日開售共設兩個時段發售單位，A組買家須購入1至3伙單位（包括最少1伙指定單位），B組買家可購入1至2伙單位，並於周六（25日）下午1時截止接收購樓意向登記，並於當日進行抽籤。

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