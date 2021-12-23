新春祈願賀年利市繪馬盒套裝，以日本用於祈願的繪馬盒作為包裝禮盒，打開禮盒猶如進入日本人新年期間必定要參拜的神社，配上3個「迎春納福」的達摩不倒翁，紅色寓意「開運必勝」，黃色寓意「金運向上」以及綠色寓意「身強體健」，同時更會附送一套3款、每款4個以健康、開運及金運為主題的御守造型利市封。

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