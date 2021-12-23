恒地商場至「瀛」利市封下月初率先換領
文章日期：2021年12月23日 16:48
雖然聖誕節臨近，但多個大型商場已為來年新春佳節做好準備，其中恒地（0012）旗下 H·COINS綜合會員計劃，涵蓋7大參與商場，包括將軍澳新都城中心2期和3期、馬鞍山新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心及沙田廣場、屯門時代廣場及大角嘴利奧坊，將於明年1月7日至2月3日，推出以日式傳統新年為主題的利市封套裝，御守造型的利市封以炫彩色調設計，以日本緣起物為主題並採用立體刺繡工藝，為大家送上新春至「瀛」祝福。
新春祈願賀年利市繪馬盒套裝，以日本用於祈願的繪馬盒作為包裝禮盒，打開禮盒猶如進入日本人新年期間必定要參拜的神社，配上3個「迎春納福」的達摩不倒翁，紅色寓意「開運必勝」，黃色寓意「金運向上」以及綠色寓意「身強體健」，同時更會附送一套3款、每款4個以健康、開運及金運為主題的御守造型利市封。
H·COINS會員只需於H·COINS手機應用程式內以1,888 COINS或688 COINS即可免費換領「新春祈願繪馬盒連御守造型利市封套裝」一套(附3款御守造型利市封，共12封)、或新春祈願賀年利市封乙套(一套3款御守造型利市封，共12封)。
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