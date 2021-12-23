資料顯示，項目地盤面積約323.63萬方呎，擬分4期發展，第1至3期將建56幢、21至45層高住宅大廈，建築物高度為主水平基準以上180米至191米，提供約1.5萬伙住宅單位，包括私宅10,720伙及4280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎。據悉，首3期發展項目中，各期均設私宅，合共10,720伙；第1及3期中亦設有公營房屋，共約4280伙。第4期將預留作擴展，預計提供約6200伙以資助出售房屋單位為主的公營房屋。

是次規劃申請項目屬第1至3期發展，包括重新規劃後的小蠔灣車廠上蓋發展56幢私宅及資助房屋樓宇，提供約1.5萬伙住宅單位；第4 期將於第3期項目竣工後才動工。港鐵物業總監鄧智輝曾表示，整個小蠔灣車廠發展計劃將提供逾1000萬方呎樓面、逾100座住宅，住宅座數多於將軍澳日出康城1倍，期望私宅發展可望2024年起招標，將審視能否進一步提早招標。