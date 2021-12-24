今次有份入標發展商以港資為主，包括漢國置業（0160）、遠展（0035）、華懋、建灝地產、佳明（1271）、信置（0083）等。

佳明項目經理曾嘉敏指，地皮附近為豪宅，集團暫計劃發展豪宅，但地皮內附村屋及私人土地，有棘手之處，但相信可解決，而維修地皮斜坡費用大，亦會影響岀價。

建灝地產行政經理林綺華表示，集團會因應地形設計出價。

漢國置業房地產部董事李振彪指，集團今次獨資入標，計劃發展低密度住宅。對於地皮內有其他建築物，他表示可考慮收購一拼發展或把其剔出地盤範圍，惟會影響岀價。

上述項目佔地約15萬方呎，可建樓面約22.6萬方呎，業界估計，地皮估值約12.4億至17.6 億元，預計每方呎樓面地價5000餘至7800元。

美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出的大埔地皮為低密度豪宅用地，毗鄰去年10月由雅居樂（3383）副主席陳卓賢次子陳思遠以4.51億元、每方呎樓面地價4,478元中標的大埔市地段第241號地皮，而今次規模大一倍以上。若以每方呎樓面地價約5,500元計算，地皮估值約為12.43億元。他又指，項目屬低密度發展，加上地勢較高，部分單位或擁海景，料興建中型精品豪宅及洋房單位。

惟值得留意，地皮部分範圍劃為非建築地帶，料可作綠化休憩之用，而中標發展商亦需負責興建及預留通道予地皮內的6個私人小地段，料相關發展條件將增加建築成本，並將在入標價上反映出來。

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