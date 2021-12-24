可留意的是，翻查九龍區租賃成交數據，九龍站豪宅凱旋門近月租賃成交，實呎租金介乎52至61元，即與上述AVA228呎租相若、部分單位呎租甚至低於上述租賃成交。

參考凱旋門最新租賃成交資料，屋苑一個低層A室，實用953方呎3房戶，以月租5萬元租出，呎租約52.5元。

黃永財續指，AVA228現有約30個單位放租，其中開放式戶月租8500元起；1房戶月租則約1.38萬元起。

資深投資者盧華旗下公司發展的AVA228，位於深水埗大南街228號，屬同系AVA系列一員，於2019年開售樓花。AVA228周邊以舊樓群為主，但交通四通八達，樓盤位於港鐵太子站、深水埗站之間，前往深水埗站較近，只需步行數分鐘，而前往太子站則需步行約10分鐘。

AVA228與同系列其他樓盤一樣，主打開放式、1房單位，全數160伙當中16伙為特色戶，包括8個連平台、8個連天台單位，共佔樓盤一成，最矚目要數兩個實用面積僅129方呎的2樓D室及E室，同屬開放式間隔連18方呎平台。；面積最大的特色單位是25樓H室，單位實用面積249方呎，連197方呎天台，採1房間隔。

標準單位方面，開放式戶有90伙，佔樓盤約56%，實用面積151至203方呎；1房單位有54伙，實用面積236至249方呎，佔樓盤約34%。