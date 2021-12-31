呎租約279元 較高峰期大跌八成

據悉，上述商舖曾由著名眼鏡品牌溥儀眼鏡在2013年以月租200萬元、呎租1396元承租，2016年續租時，有關租金已從高位下調約35%至130萬元，呎租907元。該商戶2018年再以130萬元續租，並在去年租約期滿後遷出。溥儀眼鏡遷出後，業主一直以月租50萬元招租，但未獲承租，期間業主將商舖以短租出租予以口罩店，月租約8萬至逾10萬元不等。

何氏透露，李太於銅鑼灣富明街有多個舖位亦同時放租，並接受短租，租期最少3個月，包括富明街2至6號地下L號舖，面積約500方呎，月租叫價約7萬元，呎租140元；另富明街2至6號地下G及H號相連舖，面積共約1,400方呎，月租叫價共約34萬元，呎租約243元，業主接受相連舗分開作獨立一個舖位出租，月租由約16萬元起。

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