利市封店40萬短租兆安李太羅素街舖
文章日期：2021年12月31日 15:39
零售氣氛略為回暖，業主亦部署迎接明年2月初的農曆新年零售消費檔期，有投資者剛以短租形式租出銅鑼灣核心區商舖。中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，由資深投資者「兆安李太」李佘少鴻持有的銅鑼灣羅素街59至61號麗園大廈地下B5號舖，面積1,433方呎，近日獲利市封店以月租40萬元承租，為期半年，呎租約279元。若與2013年月租約200萬元、呎租1396元高峰期比較，現時月租已大跌約八成。
呎租約279元 較高峰期大跌八成
據悉，上述商舖曾由著名眼鏡品牌溥儀眼鏡在2013年以月租200萬元、呎租1396元承租，2016年續租時，有關租金已從高位下調約35%至130萬元，呎租907元。該商戶2018年再以130萬元續租，並在去年租約期滿後遷出。溥儀眼鏡遷出後，業主一直以月租50萬元招租，但未獲承租，期間業主將商舖以短租出租予以口罩店，月租約8萬至逾10萬元不等。
何氏透露，李太於銅鑼灣富明街有多個舖位亦同時放租，並接受短租，租期最少3個月，包括富明街2至6號地下L號舖，面積約500方呎，月租叫價約7萬元，呎租140元；另富明街2至6號地下G及H號相連舖，面積共約1,400方呎，月租叫價共約34萬元，呎租約243元，業主接受相連舗分開作獨立一個舖位出租，月租由約16萬元起。
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