中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新冠變種病毒全球迅速蔓延，市場憂慮本地社區爆發，本港樓價持續回軟。本周八大指數齊跌，其中CCL三大整體指數齊跌4周，是2021年10月後近9周以來再現，CCL累跌2.01%，CCL Mass累跌2.03%，CCL(中小型單位)累跌2.12%。三大整體指數均跌穿早前10周高位爭持的水平，展望樓價下試另一個支持位，然後再爭持。12月30日本港首現新冠變種病毒Omicron社區傳播，對樓市的影響將於1月下旬公佈的CCL才開始反映。

三大整體指數齊跌四周 近9周再現

中原城市領先指數CCL最新報184.55點，為31周新低，按周跌0.83%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.27點，為31周新低，按周跌0.76%。CCL(中小型單位)報184.19點，為34周新低，按周跌0.81%。CCL(大型單位)報186.42點，按周跌0.91%。

近4周計，四區樓價指數均為3周跌1周升。當中，新界西累跌3.85%，九龍累跌2.29%，港島累跌1.21%，新界東累跌0.10%。新界西CCL_Mass報172.06點，為23周新低，按周跌1.30%。新界東CCL Mass報201.92點，按周跌0.43%。九龍CCL_Mass報178.92點，為31周新低，按周跌0.02%，連跌2周共2.02%。港島CCL_Mass報188.68點，為7周新低，按周跌1.39%，連跌3周共2.52%。

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