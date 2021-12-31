值得留意，12月錄1宗太古廣場一座的註冊登記，涉及約289億元，估計為內部轉讓個案，即使扣除此宗個案，整體物業註冊金額仍超過8,800億元，依然超越97年高位。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，單以住宅方面計算，2021年無論一手私樓抑或二手住宅的宗數及金額均按年上升。綜合土地註冊處資料顯示，2021年二手住宅註冊量錄60,144宗，按年升約28.2%，創9年新高；二手註冊金額則錄約5,140億元，按年更升約36.2%，則創97年後的廿四年新高。

一手私樓方面，2021年一手私樓註冊量錄17,446宗，金額錄約2,266億元，按年分別升約13.4%及約31.4%。值得留意，一手私樓註冊金額暫創有紀錄以來第三高，僅次於2017年約2,419億元及2019年約2,276億元。

其他報道

尚璟3房戶1.33億沽 實呎逾6萬

十大屋苑全年3508宗成交 創7年新高

年末變種病毒蔓延 CCL創31周新低全年升不足5%

柏傲莊III年內127宗取消交易 佔成交量15%

利市封店40萬短租兆安李太羅素街舖

21 BORRETT加推4房戶 下周二起招標

第一城今年價量齊升 全年430宗實呎價按年升3.5%