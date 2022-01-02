公務員李先生今早以500多萬元購入雋薈一個開放式單位作自住，他表示今次入市家人並無資助，首期全由自己儲蓄，購買雋薈主要覺得交通及周邊配套方便，雖然單位面積僅約200方呎，但認為一個人自住可以接受，惟若以呎價計，則屬偏貴水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目全數為開放式，以入場費低取勝，料租金回報可達三厘，惟近日股市波動、內地調控及憂慮第5波疫情，窒礙部份投資者入市意欲，影響今日出席率，而該行錄得一對姊妹斥資逾800萬元，購入兩伙作上車之用。

另美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雋薈以用家入市為主，由於項目不少單位低於400萬元，故吸引上車客捧場，大部分屬90、00後年輕買家，另外約有2成屬投資者，因樓盤位置方便，配套齊全，預料入伙後呎租可達逾55元水平，回報率約3厘。他預料，短期樓市走勢受疫情變化影響，如疫情再現爆發，發展商推盤步伐或會調整，成交量將有所回落，用家入市速度或會放緩。