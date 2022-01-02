中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港新冠疫情再次出現變化，Omicron變種病毒有機會在社區傳播，市民恐疫情死灰復燃，影響入市決定，加上聖誕兼新年假期氣氛延續，二手睇樓活動大減；開年首個周末，亦有市民抱觀望態度，待周一股市開市後，大市趨穩定再作入市決定，令二手交投放慢。

另美聯物業分行統計，十大屋苑周末共錄得約6宗買賣成交，較對上聖誕節周末錄得的15宗相比，下跌6成，為12周低位。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，2022年元旦周末，新盤積極搶攻，加上節日因素影響，不少客戶及業主暫停睇樓，令二手交投氣氛短暫受壓。展望新一年，本地經濟持續復甦、市場資金眾多等利好樓市因素仍然力撐，雖然美國計劃年內加息，本港會否跟加仍屬未知之數，部分放盤業主為吸客普遍「有價講」，本地置業剛需延續，相信減價筍盤不乏承接力，預期本月份一手交投暢旺，全月有望錄得約1,000伙成交，預期農曆新年前二手購買力將保持平穩。