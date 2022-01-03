今個農曆新年，信和集團旗下奧海城商場聯同賀歲片《闔家辣》打造「百味賀新歲」賀年活動，Mirror成員呂爵安Edan、演員吳君如、鄭中基、梁詠琪等將於1月19日出席奧海城首映禮活動。而1月20日至2月15日期間，奧海城將以「辣」為主題，舉行一連串熱辣辣新春活動，屆時商場會以「椒福」為主題打造成大型廚房佈景與霓虹燈裝置打卡位，並設「『椒』福好運來」遊戲，參加者需要抓取相應重量的辣椒，成功完成任務者有機會嬴得豐富獎品，包括《闔家辣》電影換票證或獨家禮品。