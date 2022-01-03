奧海城舉辦《闔家辣》首映 Edan等演員齊出席
文章日期：2022年1月3日 18:33
今個農曆新年，信和集團旗下奧海城商場聯同賀歲片《闔家辣》打造「百味賀新歲」賀年活動，Mirror成員呂爵安Edan、演員吳君如、鄭中基、梁詠琪等將於1月19日出席奧海城首映禮活動。而1月20日至2月15日期間，奧海城將以「辣」為主題，舉行一連串熱辣辣新春活動，屆時商場會以「椒福」為主題打造成大型廚房佈景與霓虹燈裝置打卡位，並設「『椒』福好運來」遊戲，參加者需要抓取相應重量的辣椒，成功完成任務者有機會嬴得豐富獎品，包括《闔家辣》電影換票證或獨家禮品。
另奧海城將於1月20日至2月15日期間舉行「新春百味市集」，商場中庭位置將設置攤位分批引入多個醬料品牌，搜羅來自世界各地的特製醬料及美食檔，提供多項美食如魚蛋燒賣、四川手工薯粉、香港製造手工果酒、即食鮑魚、泰式甜品等，當中更不乏世界知名及本地品牌，如有大受歡迎的本地品牌「叄拾士多」月賣100萬粒的燒賣與醬料組合、「合泰海產」香港製造的天然無添加干貝櫻花蝦醬、「壹拾伍」純手工蝦醬魚乾仔辣椒醬，更有不同的西式醬料松露醬及自家麵包抹醬。
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