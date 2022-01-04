東傲售逾百伙套現15億 麒豐今年擬進軍豪宅市場
文章日期：2022年1月4日 15:13
雖然近日股市波動，影響市場投資氣氛之際，麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉表示，旗下新蒲崗新式工廈東傲，自去年12月初推岀至今1個月內，已經售岀超過100個單位、以項目總樓面面積計，佔項目超過一半、套現逾15億元，當中投資者比較約佔七成。他續指，餘下單位將加價3%至5%，料全數沽清可套現約30億元；他補充，項目總投資額約23億元。
洪英偉指，新年假期間，項目錄得一宗大額成交，單位為19樓全層，面積約12529方呎，作價約1.4億元，為項目迄今最大手成交，呎價約1.1萬元。至於項目最高成交呎價單位，為17樓連平台特色單位，面積約1000方呎，成交價約1260萬元，呎價約1.26萬元。此外，項目設有一個面積約7800方呎地廠單位，擁5.7米特高樓底，傾向招標岀售，而項目命名權亦會岀售，買家需購買至少三層單位，
他補充，即使近月工商舖投資氣氛較疲弱，但對項目銷情滿意，項目預計今年9月落成，預計屆時呎租可達30元。
另一方面，同系觀塘鴻圖道33號新式工廈，計劃緊接東傲於今年內推岀，項目總樓面近20萬方呎，提供超過100個單位，項目投資額約12億元。至於觀塘鴻圖道32號則屬商廈項目，現時已補地價，項目可提供逾20萬方呎樓面，總投資額約23億元，計劃2023年底發售。
洪英偉補充，公司希望一年至少收購一個項目，目標投資額25億元以下，今年有機會首度進軍住宅市場，現時已有一個港島豪宅地盤洽購至尾聲，物業售價在10億元以內。
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