會德豐去年吸金350億創新高 MONACO MARINE最快月內推
文章日期：2022年1月4日 16:37
踏入2022年，大型發商展陸續公布今年推盤大計；會德豐地產常務董事黃光耀表示，2021年截至12月31日止，集團全年累計售出2197伙單位(連同合作項目)、套現近350億元，雙雙創出集團歷史新高。黃表示，集團2022年會繼續馬不停蹄推盤，將推出至少2000伙單位，其中啟德MONACO MARINE將打頭陣、於首季推出，涉及559伙。
黃表示，MONACO MARINE剛獲批預售樓花同意書，將於短期內上載樓書，最快本月推售。
另外，會德豐計劃第二季推出藍田KOKO HILLS第3期、涉800餘伙；第三季分期推出啟德跑道區新九龍內地段6574號第1期，涉及648伙、及6576號第1期，共涉361；至於第四季，則將分期推出將軍澳日出康城第12期項目第1期，涉約600伙。
豪宅方面，會德豐擬第1季內，推出山頂種植道11號4座前排洋房招租；另種植道1號第1期亦將於第四季推出，涉8座5000至6000方呎之獨立洋房。
至於由會德豐負責銷售的「亞洲樓王」MOUNT NICHOLSON，已於今年1月1日推出招標的單位，料本周內開標。
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