黃表示，MONACO MARINE剛獲批預售樓花同意書，將於短期內上載樓書，最快本月推售。

另外，會德豐計劃第二季推出藍田KOKO HILLS第3期、涉800餘伙；第三季分期推出啟德跑道區新九龍內地段6574號第1期，涉及648伙、及6576號第1期，共涉361；至於第四季，則將分期推出將軍澳日出康城第12期項目第1期，涉約600伙。

豪宅方面，會德豐擬第1季內，推出山頂種植道11號4座前排洋房招租；另種植道1號第1期亦將於第四季推出，涉8座5000至6000方呎之獨立洋房。

至於由會德豐負責銷售的「亞洲樓王」MOUNT NICHOLSON，已於今年1月1日推出招標的單位，料本周內開標。

其他報道

爪哇壽臣山項目沽3伙套現6.7億 新春後推港島兩豪宅

21 BORRETT ROAD今年開齋 4房呎售7.69萬

新寶城海景兩房708萬沽 12年升值兩倍