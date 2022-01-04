資料顯示，4個項目覆蓋兩個相鄰的地盤，分別為鴻福街/啟明街及榮光街/啟明街，總地盤面積為58,535方呎，預計最高可建樓面約52.68萬方呎。中標者須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本。綜合市場估計，項目估值約60億至66億元，預計每方呎樓面地價即約1.13萬至1.25萬元。

據悉，發展商須以「一口價」形式決定，價高者得，當中住宅部分的銷售收益逾102億元，須向市建局分紅，首2億元分紅比例為20%，及後每增加2億元遞增10%，最高分紅比例為50%。與毗鄰其他項目相同，商場部分首10年由發展商及市建局共同持有，租金收益由發展商佔七成，市建局佔三成。

值得留意，是次市建局在招標文件中指出，每伙單位實用面積不可少於300方呎，當中半數單位面積需介乎300至480方呎。

另外，中標發展商需要興建兩個社區設施，包括長者鄰舍中心及社區中心，兩項設施面積共4345方呎，政府日後將以2130萬元回購相關設施。