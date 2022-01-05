Omicron來襲 代理：睇樓嚴格配合4人限聚令
文章日期：2022年1月5日 18:35
變種病毒Omicron襲港，政府將於本周五起大幅收緊防疫措施，面對新一波疫情來襲，各大地產代理行均同步收緊防疫指引。中原地產、美聯物業、利嘉閣地產及香港置業均指示員工遵守政府防疫規例，採取減少每組睇樓人數、以及要求客人到配戴口罩、安排後勤員工在家工作等措施。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，會嚴格要求前線同事保持有限度的小組睇樓模式，百分百配合政府的4人限聚令，並留意政府的最新指示；而後勤員工方面，公司亦會因應疫情發展，視乎情況安排同事輪班在家工作，以減少不必要的接觸。
對於本地第五波疫情，代理認為對市場影響不大。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市民的防疫意識已大大提升，參考過去的市場情況，若是次收緊措施後疫情受控，相信對樓市不會構成太大壓力。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，過往即使經歷了四波疫情，香港樓價依然穩步向升，料即使面對第五波疫情，僅對住宅物業市場造成短期心理影響，睇樓量或會下跌兩成，惟對成交量及樓價影響相當輕微。
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