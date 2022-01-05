變種病毒Omicron襲港，政府將於本周五起大幅收緊防疫措施，面對新一波疫情來襲，各大地產代理行均同步收緊防疫指引。中原地產、美聯物業、利嘉閣地產及香港置業均指示員工遵守政府防疫規例，採取減少每組睇樓人數、以及要求客人到配戴口罩、安排後勤員工在家工作等措施。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，會嚴格要求前線同事保持有限度的小組睇樓模式，百分百配合政府的4人限聚令，並留意政府的最新指示；而後勤員工方面，公司亦會因應疫情發展，視乎情況安排同事輪班在家工作，以減少不必要的接觸。