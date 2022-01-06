日出康城何文田兩鐵路盤申預售共涉2327伙
文章日期：2022年1月6日 18:01
去年疫情穩定，發展商積極部署推售新盤，地政總署資料顯示，去年全年該署獲收新增預售樓花同意書申請，共涉20,787伙，比2020年全年18,044伙多出15%，至去年12月底，共有17,570伙待批預售單位，兩數字同創過去19年新高。
信置等康城11期分三期申預售共1880伙
該署去年12月接獲7份預售樓花同意書新申請，涉及3,747個單位，當中信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城11期，分三期申請，合共提供1880伙，11B期提供592伙，11C及11D期分別提供644伙，三期分別預計於2024年10月至12月落成，樓花期約34至36個月。
華懋何文田站1A期申預售涉447伙
此外，華懋何文田站1A期，亦於上月申請預售，提供447伙，料2024年4月落成，樓花期約28個月；內房保利置業（0119）及已故賭王何鴻燊的「四太」梁安琪旗下尚嘉控股合作的油塘高超道項目，則提供634伙，項目預計2025年3月落成，樓花期長遠39個月。另啟德新發展區再有樓盤申請預售，為中海外（0688）、恒地（0012）、會德豐及新世界（0017）啟德第4B區1號地盤第二期，涉及704伙，料2024年4月落成，樓花期約28個月。
豪宅物業方面，建灝地產赤柱黃麻角道128號，亦入紙申請預售，項目提供82個單位，預計2023年3月落成，樓花期約15個月。
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