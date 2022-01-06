去年疫情穩定，發展商積極部署推售新盤，地政總署資料顯示，去年全年該署獲收新增預售樓花同意書申請，共涉20,787伙，比2020年全年18,044伙多出15%，至去年12月底，共有17,570伙待批預售單位，兩數字同創過去19年新高。