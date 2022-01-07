據城規會文件顯示，上述申請地點位於上水古洞南丈量約份第92約地段第 2579號，鄰近區內指標洋房項目天巒，地皮面積40.43萬方呎，現坐落於「綜合發展區（1）」地皮，申請人擬議綜合發展及略為放寬地積比率和高度限制，以地積比率3.059倍發展，計劃興建12幢不多於21層高住宅大廈、以及2幢20層高的綜合用途建築物，提供2589個住宅單位，住宅樓面約121.29萬方呎。

另申請人在住宅物業第1及2座設約1.08萬方呎商業樓面，另設交通停車場約1.29萬方呎，同時亦設有社會福利施，但不計算發展地積比率內，整個項目總樓面123.66萬方呎。

資料顯示，新地早在2008年獲批發展，准以0.4倍作發展，興建90座洋房。及後新地在2018年9月再提出申請，擬以不多於3倍地積比率作發展，興建1573個住宅單位，住宅面積753至1076方呎，住宅樓面涉及121.3萬方呎，並在2019年9月獲准其發展方案。

換言之，是次申請發展方案，涉及的單位伙數，將較2019年獲批方案增加1,016伙或65%，若與2008年最初批出興建90幢洋房相比，單位伙數更大增2499伙或27.8倍。

申請人指，擬議發展可增加房屋供應，與政府政策相符。