疫情升溫下，中原料CCL有下調壓力。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期，樓價走勢持續反覆回軟，2021年12月美國預告加息，相信短期內CCL及CCL(中小型單位)繼續於184點到186點反覆，CCL Mass於186點到188點反覆。近4周計，CCL累跌0.83%，CCL Mass累跌0.75%，CCL(中小型單位)累跌0.83%。黃又指，2021年9月美國預告快將縮減買債，CCL隨即結束10周破頂兼於189點到191點高位爭持的局面，其後CCL連續9周於186點到188點之間窄幅爭持；2021年11月香港發現Omicron變種病毒輸入個案，樓價進一步回軟，CCL近4周於184點到186點反覆爭持。2022年1月5日第五波疫情來襲，對樓市的影響將於1月下旬公布的CCL才開始反映，估計CCL有機會下試182點至184點水平。

至於四區樓價指數方面，上周齊跌，今周三升一跌，走勢反覆。新界西CCL_Mass報175.36點，按周升1.92%。新界東CCL_Mass報201.78點，按周跌0.07%，連跌2周共0.49%。九龍CCL_Mass報179.31點，按周升0.21%，結束2周連跌。港島CCL_Mass報192.08點，按周升1.80%，結束3周連跌。