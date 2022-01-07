華懋表示， 由1月11日起，凡於下午5時後在如心廣場及中環街市指定餐廳選擇外賣自取，以單一電子貨幣消費滿100元，可獲贈50元購物現金券、及50元餐飲現金券各1張，即享100%回贈優惠；其他商場包括翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，則會於1月14日起推出同樣優惠。優惠期直至今年1月31日。

華懋集團執行董事兼地產業務董事總經理區慶麟表示，華懋信守企業社會責任，繼去年疫情高峰推出多項支援方案、與租戶共渡時艱，一直密切留意疫情發展，再推出新的措施支持受影響的商戶，與大家齊心抗「逆」。

此外，中環街市網站及手機應用程，式亦特設線上即時落單服務，包括 I-O-N及Dining Ground內所有商戶如Citta、一喜、白蘭樹下及麥子等，部份商戶亦提供限時快閃優惠及獨家外賣套餐。另外，顧客如透過第三方平台包括Openrice、Deliveroo及Foodpanda，於中環街市指定商戶下單，並選擇外賣自取或外賣送餐，即可享折扣。另由1月13日至1月26日期間，透過 Openrice 於中環街市內指定餐廳消費滿60元並輸入優惠碼「CM15」，可享額外15元折扣。