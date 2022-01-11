上月三大辣稅涉逾21億升1倍

資料顯示，12月錄得三大住宅辣稅成交合共516宗，較11月489宗上升27宗或約5.5%；相關稅款則合共涉及約21.06億元，較11月份約9.96億元，按月大增11.1億元或逾1倍。三大住宅辣稅成交宗數中，反映境外買家或公司客入市的BSD，受大額豪宅成交帶動下，12月錄159宗成交，按月升約36%，屬2019年11月錄得184宗後最高紀錄，所涉稅額8.881億元，除按月大增逾6.7億元或約3倍外，更創2018年6月後的新高紀錄。

至於12月住宅DSD成交則有323宗（未計2宗非住宅物業），比11月份337宗下跌約4％，涉11.8億元稅款，按月升約55%；而12月SSD成交則錄得34宗，按月下跌1宗，涉3590萬元，創2021年1月後按月稅款新高。

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