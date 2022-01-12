新春前截標 每呎叫價12萬

該批物業包括5個單位及6個車位，單位實用972至4263方呎，總實用8253方呎，由不同海外註冊公司持有，可以「賣殼」(即公司轉讓形式)轉售。最貴重為朝日閣頂層A室「天際獨立屋」，單位實用4263方呎，連1278方呎空中花園、90方呎平台花園，更設有天際泳池。就代理提供相片可見，單位由3層組成，室內裝修極之奢華，且古代宮廷風味極濃，客廳除採用金黃色作主調外，更設有以「龍」為主題的木製屏風及壁畫，而主人房除寢具採用金黃色外，就連地墊及牆身都採用金黃色為主調，十足「皇宮」一樣。單位外望維港景，頂層天際泳池更可欣賞日落景致，晚上亦可望中區一帶海景。資料顯示，許智明2007年至2011年間共以2.7111億元購入，現意向價較購入價高出約7.3億元或2.7倍。

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