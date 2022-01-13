寶馬臺首破3000萬 破KOL雪姨創下屋苑紀錄
文章日期：2022年1月13日 14:53
雖然新一波疫情來襲下，但北角半山3日連錄3宗大額成交，成交價更刷新屋苑新紀錄。中原區域營業經理李嘉韋透露，北角半山3日連錄3宗成交，其中樓齡約48年的寶馬臺，一個頂層連平台特色戶，實用面積1399方呎、連1026方呎平台，3房套間隔，望海景，新近3038萬元連車位易手、實呎21,716元，創屋苑成交價及呎價雙新高；原業主2018年3月以2590萬元連車位買入單位，持貨近4年，帳面獲利448萬元或17%。
北角半山3日3宗大額成交
翻查資料，屋苑上一個成交價及呎紀錄於去年8月錄得，屬屋苑另一伙頂層特色單位，以2960萬元成交、實呎21,158元，據悉該單位買家為人氣KOL雪姨。換言之，新成交價將舊記錄推高78萬元或約2.6%，並首度衝破3000萬元水平。
另外，同區天寶大廈中層A室，實用面積1141方呎，3房套間隔，望海景；原業主叫價2750萬元放盤，議價後累減170萬元或約6％，以2580萬元連車位沽出、實呎22,612元；原業主2018年6月以2380萬元連車位買入，持貨3年半，帳面獲利200萬元或8%。
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