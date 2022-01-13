港島方面，傳統大型屋苑的呎租表現稍遜，包括鴨脷洲海怡半島、港島東太古城、杏花村和康怡花園，第四季平均實呎租金分別錄34.1元、37.5元、34.4元、35.2元，期內按季跌5.4%、3.0%、1.7%和0.9%。

至於新界，大圍名城、沙田河畔花園、馬鞍山聽濤雅苑的平均實呎租金，第四季分別錄33.1元、42.7元和31.5元，按季別跌5.8%、2.8%和1.8%；而火炭御龍山期內平均實呎金錄36.2元，按季微升0.7%。

九龍及將軍澳方面，將軍澳東港城、奧運站維港灣、紅磡黃埔花園、荔枝角昇悅居的呎租均錄得升幅，第四季平均實呎租金分別錄35.6元、42.3元、35.5元和36.6元，按季上升0.5%、1.9%、2.3%和3.2%。