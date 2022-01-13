去年第四季私宅租金回軟 新界西跌幅最勁
文章日期：2022年1月13日 15:17
新一波疫情下，第四季向屬傳統租務淡季，整體屋苑租金走勢回軟，當中以新界西屋苑租金帶頭調整，區內屋苑如青衣盈翠半島、屯門瓏門、元朗YOHO Town的呎租均錄得跌幅，第四季平均實呎租金分別錄35.7元、33.4元、31.9元，按季分別跌3.0%、2.9%和0.4%；惟天水圍嘉湖山莊同期平均實呎租金23.8元，按季微升0.4%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，去年第四季整體CRI Mass報120.88點，按季累跌0.6%；其中新界西CRI Mass報144.85點，按季跌2.3%；港島CRI Mass、新界東CRI Mass則錄輕微跌幅，第四季分別報111.37及138.29點，按季跌0.8%及0.4%，僅九龍CRI Mass微升，第四季報106.83點，按季升0.9%。
港島方面，傳統大型屋苑的呎租表現稍遜，包括鴨脷洲海怡半島、港島東太古城、杏花村和康怡花園，第四季平均實呎租金分別錄34.1元、37.5元、34.4元、35.2元，期內按季跌5.4%、3.0%、1.7%和0.9%。
至於新界，大圍名城、沙田河畔花園、馬鞍山聽濤雅苑的平均實呎租金，第四季分別錄33.1元、42.7元和31.5元，按季別跌5.8%、2.8%和1.8%；而火炭御龍山期內平均實呎金錄36.2元，按季微升0.7%。
九龍及將軍澳方面，將軍澳東港城、奧運站維港灣、紅磡黃埔花園、荔枝角昇悅居的呎租均錄得升幅，第四季平均實呎租金分別錄35.6元、42.3元、35.5元和36.6元，按季上升0.5%、1.9%、2.3%和3.2%。
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