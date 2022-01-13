規模最大則為中海外（0688） 於2020年12月以42.728億元奪得的啟德跑道區4E區1號地盤，項目將建2座24至25層高座物業(在兩層基座之上)，另有1座6層高低座物業等，合共提供31.65萬方呎樓面。此外，項目亦設近1.2萬方呎非住宅樓面。

中海外啟德4E區1號地盤批建圖則

另多個市區重建項目獲批圖則，恒地（0012）紅磡黃埔街1至21號、必嘉街80至86號，獲批建1座22層高(在4層基座及1層地庫之上)商住物業，提供15.7萬方呎住宅及2.96萬方呎非住宅樓面；毗鄰的機利士南路2至28號、必嘉街76至78號，則批建兩座22層高(在4層基座及2層地庫之上)商住物業，提供17.66萬方呎住宅及3.5萬方呎非住宅樓面。

宏安（1243）黃大仙鳴鳳街26至48號，批建1座23層高(在兩層基座之上)商住物業，涉7.22萬方呎住宅及9030方呎非住宅樓面；俊和及益兆持有的長沙灣青山道437至441號，獲批建1座19層高(在兩層基座之上)商住宅物業，住宅部份涉27561方呎樓面，非住宅則有近3450方呎；裕泰興家族持有的油麻地廟街179至183號，將建1座17層高(在4層基座之上)的商住物業，可提供約12273方呎住宅及5106方呎非住宅樓面。

低密度住宅方面，寶庭重建屯門藍地福亨村里項目，獲批建15座兩層高洋房(在1層車庫之上)，總樓面約10156方呎；蘋果牌牛仔服裝生產及零售商德士活譚氏家族人士持有的赤柱灘道14號項目，獲批建3座3層高洋房(在1層低層地下之上)，涉11957方呎樓面。

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