林達民指， 映築首張價單涉68伙，當中2伙由市建局銷售，另66伙由恒地負責；該66伙全數為兩房間隔，實用面積322至377方呎，100天即供付款折實價621.2萬至845.31萬元、折實實呎19292元至22835元，折實平均呎價21379元。

是次折實售價最低單位是7樓D室，實用322方呎，折實價621.2萬元、折實實呎19292元。

林達民指項目定價克制，比同區二手呎價低約5%，周六起正式向公眾開放設於尖沙嘴美麗華商場的示範單位、並同步收票，不排除稍後價單有一定加幅，預計最快下周末開售。

對比二手近期成交呎價，鄰近的房協「喜」字系列私宅屋苑，以及西九四小龍屋苑，如宇晴軒等，呎價約1.8萬至2萬元水平，映築首批折實均呎較之高18%。

至於同區的較新樓盤，映築旁邊的恆大．睿峰，2019年12月公布開價，當時首批折實均呎22309元，映築比兩年前新盤低約4%。

其他報道

ST. GEORGE'S MANSIONS 4房特色戶2.18億沽 呎價6.5萬

新都城本月暫8成交 兩房呎售1.87萬

慧安園兩房減價4%後639萬沽 11年賺兩倍

粉嶺工業地暫收3標書