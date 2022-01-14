恒地銷售映築首推66伙折實均呎2.1萬 較毗鄰新盤低4%
文章日期：2022年1月14日 15:32
雖然全城關注新一波疫情事態發展，整體新盤交投氣氛轉靜，但市場仍有個別全新盤出擊，並擬新春假期前開展首輪銷售。恒地（0012）及市建局合作、長沙灣青山道全新盤映築今日開價，為恒地今年全新盤頭炮；恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，映築首張價單涉68伙，當中66伙由恒地銷售(另2伙由市建局銷售)，提供最高5%直減折扣(建築期付款最高減1%)，整批折實均呎21379元，比毗鄰樓盤、2019年底推出的恆大．睿峰的首批折實均呎22309元，低約4%。
林達民指， 映築首張價單涉68伙，當中2伙由市建局銷售，另66伙由恒地負責；該66伙全數為兩房間隔，實用面積322至377方呎，100天即供付款折實價621.2萬至845.31萬元、折實實呎19292元至22835元，折實平均呎價21379元。
是次折實售價最低單位是7樓D室，實用322方呎，折實價621.2萬元、折實實呎19292元。
林達民指項目定價克制，比同區二手呎價低約5%，周六起正式向公眾開放設於尖沙嘴美麗華商場的示範單位、並同步收票，不排除稍後價單有一定加幅，預計最快下周末開售。
對比二手近期成交呎價，鄰近的房協「喜」字系列私宅屋苑，以及西九四小龍屋苑，如宇晴軒等，呎價約1.8萬至2萬元水平，映築首批折實均呎較之高18%。
至於同區的較新樓盤，映築旁邊的恆大．睿峰，2019年12月公布開價，當時首批折實均呎22309元，映築比兩年前新盤低約4%。
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