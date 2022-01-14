具體反映2021年12月20日至26日市況的中原城市領先指數CCL，本周最報185.19點，連續5周於184點到186點徘徊，期間累跌1.36%；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國聯儲局自去年11月啟動縮減買債、及於12月起加快減買債及預告加息後，樓價走勢持續反覆回軟；另外，2022年1月5日本地疫情再現，政府宣布收緊防疫措施，相信樓價將進一步回軟，估計CCL有機會下試182點到184點水平。