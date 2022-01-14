CCL四大指數齊跌 分析:指數有機會下試至182點
文章日期：2022年1月14日 16:36
具體反映2021年12月20日至26日市況的中原城市領先指數CCL，本周最報185.19點，連續5周於184點到186點徘徊，期間累跌1.36%；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國聯儲局自去年11月啟動縮減買債、及於12月起加快減買債及預告加息後，樓價走勢持續反覆回軟；另外，2022年1月5日本地疫情再現，政府宣布收緊防疫措施，相信樓價將進一步回軟，估計CCL有機會下試182點到184點水平。
本周3大指數齊跌，除CCL最新報185.19點，按周跌0.54%外；反映大型屋苑樓價指數CCL Mass報186.98點，按周跌0.60%；CCL(中小型單位)報184.82點，按周跌0.60%；至於CCL(大型單位)則報187.05點，按周跌0.22%。
同時，四區樓價各自反覆向下，其中新界西CCL Mass報174.40點，按周跌0.55%；新界東CCL Mass報200.27點，按周跌0.75%，連跌3周共1.24%，但仍繼續企穩200點水平；港島CCL Mass報186.79點，按周跌2.75%；九龍CCL Mass報181.41點，按周升1.17%，連跌2周後連升2周共1.39%。
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