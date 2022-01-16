中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年前屬樓市傳統淡季，現時本港正值第5波疫情，政府收緊限聚措施，晚市及不少娛樂場所暫停至新年，有買家選擇在周末於做好防疫措施下睇樓，希望趁機會於二手市場尋覓筍盤，部份業主亦願擴闊議價空間以達至成交，加上一手方面發展商大多延遲推盤，令本周末二手市場錄不錯的交投量，料新年後交投有機會明顯上升。

另據美聯物業分行統計，周末10大藍籌屋苑合共錄得約11宗買賣成交，與上周末持平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新一波疫情未退，政府公布延長防疫措施，令春節的消費市道大受影響，連帶影響市場氣氛，雖然不少業主及買家暫停睇樓，但市場亦有個別業主因疫情願意降低叫價，甚至減價吸客，為準買家提供「尋寶」良機，吸引不少用家趕及農曆新年前置業覓筍盤，令本周末交投量保持平穩。由於本地置業剛需強勁，減價筍盤不乏承接力，相信待疫情回穩，市場將釋放累積的購買力，二手交投將穩中向好。