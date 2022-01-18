疫情持續多時，市民留家時間增加、帶動在家中「自煮」的機會亦提升，令新鮮食品及民生用品店需求上升。中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事曾自強表示，元朗青山公路元朗段40至54號豐裕軒46A及48號地舖(即俗稱的元朗大馬路)，總面積約1,545方呎，新近獲超級市場承租，作為元朗區第二間分店，每月租金約19萬元，平均呎租約123元，租期至2024年底。資料顯示，舖位前租客為日用品零售店，月租約17萬元，原訂於2023年租約期滿，惟租客有意提早遷出，最終獲今次新租客承租，新租金更錄得約11%升幅。