至於映築最新上載的3號價單涉及35伙，全屬2房間隔，實用面積322至323方呎，維持最高5%直減折扣，折實價683.33萬至765.03萬元，折實實呎21,156至23,685元，折實均呎22,216元，比上周首張價單折實均呎21,379元，高約4%。

至於抽出新舊價單個別單位價錢比較，3號價單的27樓M室，實用322方呎，折實699.96萬元、折實實呎21,738元，比首張價單中、同層同面積的D室，折實價676.02萬，折實實呎20,994元，高出3.5%，若計及樓層差價約0.3%，實際加幅約3.2%。

另外，項目同步上載首個銷售安排，在本周六（22日），於尖沙嘴美麗華廣場的展銷廳進行揀樓程序。當日開售分一般銷售及「樓換樓計劃」兩個時段。一般銷售是指由恒地負責銷售的136伙，相關發售單位位於項目7樓或以上，以抽籤形式開售，細分A組、B組，A組每人須購入2伙單位，而該組別預留16伙作揀選。其餘為B組為散戶。將於本周四（1月20日）晚上8時截票，周五下午抽籤、周六早上10時起開始登記揀樓。

上述136伙包括122伙2房、14伙2房連儲物室單位，實用面積322至377方呎，折實價621.2萬至845.31萬元，折實實呎19,292至23,685元，整批折實均呎22,837元。