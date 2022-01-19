利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒表示，去年工廈市場受惠多項利好政策，包括撤辣、補地價標準金額及經濟好轉等刺激下，全年累計錄得3,825宗登記，按年宗急升82%，涉及買賣合約總值446.32億元，大漲1.56倍，而面對疫情反覆的市況，工廈重建及活化可塑性均十分高，相信今年工廈買賣登記量可按年穩步上升10%，出現四年來首度重越四千宗的水平，上試4,200宗，而涉及登記金額亦料相應增加12%，於歷史上第三度挑戰500億元或以上的水平。

另2021年全年店舖買賣登記共錄1,771宗，按年上升61%，為連續兩年回升；涉及合約總值348.05億元，按年大增51%，該行期望，最近爆發的Omicron變種病毒只是短暫的陣痛，並相信店舖市道在2019及2020年的最壞時刻已經過去，因為去年全年按月至少也有逾120宗買賣登記的水平，復甦勢頭明顯，預期全年店舖買賣登記量可望上升逾一成，達2,000宗，除連升3年外，更料創近8年來的高位，而涉及登記總值更料大增兩成，至約420億元的水平，挑戰5年最多。