據成交紀錄冊顯示，凱滙上周五（14日）錄4宗撻大訂，該4個單位原買家於2018年12月一手購入、並選用建築期付款，惟交易同於今年1月14日終止，料各遭沒收15%訂金、料共涉逾778萬元；該4伙單位中，今日有3伙再售出，包括1座39樓J室，實用583方呎2房連儲物室間隔，2018年12月以1,091.37萬售出，及後在2019年6月改用建築期付款，成交價1,201.2萬、實呎2.06萬元，買家撻訂損失180.18萬，單位今日重新以1,278.75萬售出，實呎21,934元，比對上成交高6.5%。

另第1座48樓K室，實用574方呎2房連儲物室，2018年12月以1,209.93萬售，及後在2020年6月改用建築期付款，成交價1,264.1萬、實呎2.2萬元，買家撻訂料失189.615萬元訂金，單位最新再以1,309.45萬售出，實呎22,813元，比對上次成交價高3.6%。

另1伙來自項目2期的3座38樓C室，實用598方呎2房連儲物室，在2018年12月以1,166.91萬售，及後在2019年12月改用建築期，成交價1,252.82萬，實呎2.09萬元，買家撻訂料損失187.923萬元訂金，單位最新以1,297.17萬售出，實呎21,692元，比對上成交高3.5%。

此外，凱滙今日亦售出1座40樓L室、5座6樓A室及2座48樓F室，實用面積592至945方呎，成交價1451.59萬至2129.35萬，實呎2.24萬至2.57萬元。