去年獲利比率最高為新都城

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2021年新冠疫情雖然回穩，但仍未退卻，加上多了業主沽樓移民，導致私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅持續偏軟。值得留意，去年獲利兩成以下(包括需要虧損)的比例達16.7%，較2020年的12.7%增加4%；另外，去年虧損個案破千宗、達1018宗，佔比由2020年的2%增至2.5%；「平手」的登記的個案則錄有176宗。

若以屋苑計算，去年獲利比率最高的三大屋苑，依次為將軍澳新都城(99.8%)；至於平均賺幅最多的為將軍澳維景灣畔(約1.27倍)，其次是嘉湖山莊(約1.19倍)。

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