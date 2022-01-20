去年私宅轉手平均賺72.5% 5年新低
文章日期：2022年1月20日 16:19
雖然去年疫情稍為回穩，但私宅轉售獲利幅度卻見近年新低。據利嘉閣地產統計，去年全港錄得41,254宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中帳面獲利個案佔40,060宗或約97.1%，較2020年的97.7%再減少0.6個百分點，連跌3年、兼為2011年以來的11年新低；而上述買賣登記的平均賺幅則約72.6%，按年回落1.4%，連跌3年、並為近5年來最低記紀錄。
去年獲利比率最高為新都城
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2021年新冠疫情雖然回穩，但仍未退卻，加上多了業主沽樓移民，導致私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅持續偏軟。值得留意，去年獲利兩成以下(包括需要虧損)的比例達16.7%，較2020年的12.7%增加4%；另外，去年虧損個案破千宗、達1018宗，佔比由2020年的2%增至2.5%；「平手」的登記的個案則錄有176宗。
若以屋苑計算，去年獲利比率最高的三大屋苑，依次為將軍澳新都城(99.8%)；至於平均賺幅最多的為將軍澳維景灣畔(約1.27倍)，其次是嘉湖山莊(約1.19倍)。
其他報道
按揭計算機