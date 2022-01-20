世邦魏理仕料今年亞太商業地產投資增5% 涉資或破1500億美元
文章日期：2022年1月20日 16:57
環球新冠疫情雖然尚未受控，但整體經濟前景已較前改善；世邦魏理仕最新發表的《2022年亞太區房地產市場展望》報告指出，受益整體經濟穩定增長，以及投資者需求的持續釋放，今年亞太區商業地產投資有望按年增加最少5%，預計涉及金額將突破1500億美元(約港幣1.2萬億元)，有望超越2017年1420億美元(約港幣1.13萬億元)的紀錄，創歷史新高。
該行預計，封閉式房地產基金、房託（REITs）及機構投資者，包括大部分於2020年疫情初期暫時擱置投資計劃的投資者，料投資活動的強勁反彈，將成投資市場復甦主要動力，預計亞太區內機構投資者手中待配置的資本，總規模可達5000億美元(約港幣4萬億元)。
世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，雖然新冠變種病毒Omicron出現，為本港經濟和商業環境增添不確定性，但過去兩年，本港積累不少應對疫情和維持新常態的經驗，部分地區如中環、九龍東的甲級寫字樓市場已出現復蘇。他續指，工業物業是去年表現最好的商業房地產市場，而來自物流營運商的強勁需求，預計今年將繼續維持活躍。
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