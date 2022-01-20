該行預計，封閉式房地產基金、房託（REITs）及機構投資者，包括大部分於2020年疫情初期暫時擱置投資計劃的投資者，料投資活動的強勁反彈，將成投資市場復甦主要動力，預計亞太區內機構投資者手中待配置的資本，總規模可達5000億美元(約港幣4萬億元)。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，雖然新冠變種病毒Omicron出現，為本港經濟和商業環境增添不確定性，但過去兩年，本港積累不少應對疫情和維持新常態的經驗，部分地區如中環、九龍東的甲級寫字樓市場已出現復蘇。他續指，工業物業是去年表現最好的商業房地產市場，而來自物流營運商的強勁需求，預計今年將繼續維持活躍。