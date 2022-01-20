成交紀錄冊顯示，凱滙第2期5座36樓A室，實用962方呎3房戶，於2018年12月以2,009.53萬售出，買家及後於2019年1月改用建築期付款，成交價2,131.32萬元、實呎22,155元，但日前取消交易撻大訂，料損失15%訂金即約319.698萬元。

此外，5座43樓H室，實用722方呎3房，2019年1月以1770.1萬元售、實呎24,517元，買家同樣採建築期付款，撻訂料損失15%訂金約265.515萬元。

另外2伙2房及1房戶，於去年2月分別以1176.48萬元及999.09萬元售，新近撻訂損失5%樓價，分別涉58.824萬及49.9545萬元。換言之，上述4伙涉殺訂總金額合共近694萬元，發展商均安排下周一將上述單位重推。