本月新盤34宗取消交易或撻訂已超上月 凱滙增4宗撻大訂
文章日期：2022年1月20日 20:38
據本報統計，主要新盤1月迄今累積錄約34宗取消交易或撻訂個案，已超越上月全月錄約30宗的紀錄，其中信置（0083）及市建局等發展、已屆現樓的觀塘凱滙第2期，新增4宗撻訂，其中一伙3房戶買家，2年前以2131.32萬元購入單位，撻訂料遭沒收15%訂金涉近320萬元，而發展商落實下周一（1月24日）起重新發售該批單位。
成交紀錄冊顯示，凱滙第2期5座36樓A室，實用962方呎3房戶，於2018年12月以2,009.53萬售出，買家及後於2019年1月改用建築期付款，成交價2,131.32萬元、實呎22,155元，但日前取消交易撻大訂，料損失15%訂金即約319.698萬元。
此外，5座43樓H室，實用722方呎3房，2019年1月以1770.1萬元售、實呎24,517元，買家同樣採建築期付款，撻訂料損失15%訂金約265.515萬元。
另外2伙2房及1房戶，於去年2月分別以1176.48萬元及999.09萬元售，新近撻訂損失5%樓價，分別涉58.824萬及49.9545萬元。換言之，上述4伙涉殺訂總金額合共近694萬元，發展商均安排下周一將上述單位重推。
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