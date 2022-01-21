分區方面，新界西CCL Mass報175.12點，按周升0.41%；新界東CCL Mass報199.77點，按周跌0.25%，連跌4周共1.48%；九龍CCL Mass報181.55點，按周升0.08%，連升3周共1.47%；港島CCL Mass報185.95點，按周跌0.45%，連跌2周共3.19%。

隨著政府宣佈收緊防疫措施，他估計，樓價將進一步回軟，CCL有可能於184點到186點反覆爭持，並有機會於新春前下試182點到184點。本周多個社區出現傳播，對樓價的影響將於2月下旬公佈的CCL才開始反映。黃又指，近6周CCL及CCL(中小型單位) 4次齊跌2次齊升，分別累跌1.33%及1.41%；CCL Mass有5次跌1次升，累跌1.39%；CCL(大型單位)有3次跌3次升，累跌0.93%。四區之中，港島CCL Mass近6周跌幅顯著，累跌3.93%，新界西CCL Mass累跌0.98%，九龍CCL Mass累跌0.23%，新界東CCL Mass累跌0.21%。

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