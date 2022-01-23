映築加推68伙折實均呎2.26萬 周四次輪開售
文章日期：2022年1月23日 14:50
雖然新一波疫情爆發，但未有影響個別市區新盤的推盤部署；恒地（0012）及市建局合作發展的長沙灣映築，周六(1月22日)開售138伙(包括2伙由市建局負責的「樓換樓計劃」單位)，全數由恒地銷售的136伙即日售罄，吸金約10億元。
映築今日隨即加推應市，恒基物業營業（一）部總經理林達民先表示，映築最新加推的68伙，不涉及5、6樓的市建局「樓換樓計劃」單位，單位實用面積322方呎至377方呎，包括64伙2房、4伙2房連儲物室，維持最高5%直減折扣，折實價653.98萬至811萬元、折實實呎20,310元至25,006元，整批折實均呎22,670元，對比首輪開售，由恒地負責的136伙折實均呎21,696元，新一批高出約4.5%，料主要是反映單位樓層和景觀因素的差異。
是次售價、呎價最低單位是7樓C室，實用面積322方呎，折實價653.98萬元、折實實呎20,310元。
抽出新、舊價單個別單位作比較，本月14日首張價單中，36樓D室、實用322方呎，向西北，折實價694.26萬元，折實實呎21,561元；新價單同層C室，屬相鄰單位，單位面積及座向相同，折實價736.345萬元、折實實呎22,868元，相鄰單位賣貴約6%。
此外，發展商同步推出新銷售安排，上述68伙將於本周四（27日）次輪發售，是次開售分為4個揀樓組別，A及B組為首輪未能買樓的入票準買家，而A1、B1就為新一批入票買家及首輪重新入票客(即市場俗稱的復活客)，當中A1及A組預留8伙可作揀選，將於本周二（25日）截票。
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