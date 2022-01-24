項目8樓設有9,000方呎空中花園, 同時設有4,100方呎室內綠化空間。

另外，香港藝術發展局亦將進駐 LANDMARK SOUTH，設立其永久辦事處，並開設及營運一個約5000方呎的全新藝術展覽空間、一個藝術資訊中心及約28間藝術工作室。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，政府在過去兩年的施政報告中，先後公布躍動港島南及北部都會區發展計劃，信和集團將適時於今年推出兩大商業綜合項目，而LANDMARK SOUTH 將與集團旗下在區內的住宅發展，包括港島南岸2期揚海及4期住宅項目，還有即將開始試業的富麗敦海洋公園酒店產生協同效應。

帝國集團執行董事姚志偉指，集團一直看好港島地塊，在黃竹坑區內有多個發展項目，包括港島南岸5期住宅項目、舊仁孚車行址甲級寫字樓發展項目，以及香港富麗敦海洋公園酒店項目等等。而隨着港鐵港島南線通車後，黃竹坑人流不斷增加，將會帶動黃竹坑區商貿的需求，並相信疫情過後，優質商廈需求必會有強勁反彈。